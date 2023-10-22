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Yozgat kamuoyunun nabzını ölçmek için internet haber sitemiz www.ilerigazetesi.com.tr adresinde “Yozgat’ın hangi belediye başkanını daha başarılı buluyorsunuz?” sorusunu yönelttiğimiz ankete 13 bine yakın ziyaretçi katıldı.

Yozgat kamuoyunun nabzını ölçtüğümüz anket yaklaşık iki hafta internet haber sitemiz www.ilerigazetesi.com.tr ziyaretçilerinin tercihine sunuldu.

ANKETİN BİRİNCİSİ ÖMER AÇIKEL

Toplam 12 bin 966 oyun kullanıldığı ankette, oyların 5 bin 339’unu alan Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel okurlarımızın en başarılı bulduğu belediye başkanı olurken, 4 bin 717 oy olan Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın ikinci, 957 oy alan Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci ise üçüncü oldu.

Sonuçların oy sayısına göre sıralanmış hali şu şekilde:

1. Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel 5 bin 339 oy ile yüzde 41.2

2. Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın 4 bin 717 oy ile yüzde 36.4

3. Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci yüzde 7.4 oy ile 957

4. Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar 492 oy ile yüzde 3.8

5. Şefaatli Belediye Başkanı Müjdat Karaca 428 oy ile yüzde 3.3

6. Çayıralan Belediye Başkanı Ömer Codar 409 oy ile yüzde 3.2

7. Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz 158 oy ile yüzde 1.2

8. Kadışehri Belediye Başkanı İrfan Akın 130 oy ile yüzde 1

9. Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır 95 oy ile yüzde 0.7

10. Çandır Belediye Başkanı Mustafa Ertan Örgün 67 oy ile yüzde 0.5

11. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse 65 oy ile yüzde 0.5

12. Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Öçal 49 oy ile yüzde 0.4

13. Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Koçak 40 oy ile yüzde 0.3

14. Yenifakılı Belediye Başkanı Soner Yalçın 20 oy ile yüzde 0.2



EN BAŞARILI İLK ÜÇ BAŞKAN MHP’Lİ

AK PARTİ’Lİ EN BAŞARILI BAŞKAN COŞAR

İnternet haber sitemiz www.ilerigazetesi.com.tr ziyaretçilerinin oylamasına sunulan anketin sonuçlarında ilk üç sırayı MHP’li belediye başkanları Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın ve Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci oluşturdu.

Aldığı oy ile anketin dördüncü sırasında yer alan Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar ise ankete katılan ziyaretçiler tarafından AK Partili en başarılı belediye başkanı olarak seçildi.

ANKET NASIL YAPILDI?

Anket katılımcılarına Yozgat’ın 14 ilçesini yöneten belediye başkanlarının performansını değerlendirmeleri için alfabetik sıraya göre ilçe isimlerini yazdığımız 14 seçenek sunduk.

Anketin soru ve seçenekleri şu şekildeydi:

Soru: Yozgat’ın hangi belediye başkanını daha başarılı buluyorsunuz?

Seçenekler: Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Koçak, Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, Çandır Belediye Başkanı Mustafa Ertan Örgün, Çayıralan Belediye Başkanı Ömer Codar, Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, Kadışehri Belediye Başkanı İrfan Akın, Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Öçal, Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Şefaatli Belediye Başkanı Müjdat Karaca, Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, Yenifakılı Belediye Başkanı Soner Yalçın, Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse.

Manipülasyon yaşanmaması için www.ilerigazetesi.com.tr adresini ziyaret eden tüm okurlarımızın oylarına sunduğumuz ankete katılanlar her gün için sadece 1 oy kullanabildiler.

Düzenlediğimiz ankette mükerrer oy kullanılmaması için, uygulama yazılımı her ziyaretçinin aynı gün sadece 1 kez ankete katılmasına izin verdi.

YOZGAT’IN NABZINI TUTMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Kamuoyunun nabzını tutmak ve Yozgat’ın sorunlarını gündeme taşımak adına anketlerle okurlarımızın düşüncelerini paylaşmaya devam edeceğiz.

Yozgat ve Anadolu’da yaşanan son dakika sıcak gelişmeleri www.ilerigazetesi.com.tr adresinden takip edebilirsiniz.

Bizi takipte kalın… (Haber Merkezi)