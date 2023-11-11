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2023 yılı Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri çerçevesinde Sorgun ilçesinde düzenlenen 'Geleceğe Nefes, Cumhuriyete Nefes' projesi ile fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan edilen 11 Kasım’da tüm Türkiye’yle aynı anda binlerce fidan toprakla buluşturuldu.

Sorgun ilçesinde gerçekleştirilen program 81 ilde eş zamanlı olarak saat 11.11’de başladı.

Etkinliğe Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, protokol üyeleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Başkan Ekinci, “Birlikte diktiğimiz fidanların gölgesinde çocuklarımız, torunlarımız nefes alacak. Toprağa sımsıkı tutunan bu fidanların kökleri gibi bizde toprağımıza sımsıkı tutunup onu kıymetlendirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Sorgun'umuzun ormanını tabiat parkımızda birlikte büyütüyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından devam eden etkinlikte çam fidanları protokol üyeleri, vatandaşlar ve öğrenciler tarafından dikildi.