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Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan trafik denetimlerinde 10 okul servis aracı şoförüne farklı kusurlardan toplam 9 bin 81 TL para cezası kesildi.

Eskişehir’de, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli trafik ekipleri tarafından planlama dâhilinde okul servis araçları ve şoförlerine yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde, toplam 249 okul servis aracı ve şoförü kontrol edilirken, 10 okul servis aracı şoförüne farklı kusurlardan toplam 9 bin 81 TL para cezası kesildi.