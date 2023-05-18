İYİ Parti Sözcüsü hemşehrimiz Kürşad Zorlu, seçim sonuçlarına ilişkin belirledikleri hatalar konusunda Yüksek Seçim Kuruluna itirazlarını yaptıklarını belirterek, “Her bir oyun sonuçlara en sağlıklı şekilde yansımasını sağlayacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 28 Mayıs’ta yapılacak ikinci tura kaldığını hatırlatan Zorlu, “Önümüzde daha 11 gün bulunmaktadır. Şunu özellikle vurgulamak isteriz ki, 24 saatin bile uzun olduğu Türk siyaseti için bu süre çok önemli ve kıymetlidir” ifadelerini kullandı.



“UYUŞMAZLIK VAR”

Yaptıkları incelemeler neticesinde Yüksek Seçim Kurulu verileri ile ıslak imzalı tutanaklar arasında uyuşmayan sandıkların olduğunun ortaya çıktığını söyleyen Zorlu, “Karşılaştırmalarımız sonucu tespit ettiğimiz bütün maddi hatalara ve usulsüzlüklere karşı dün saat 15.00 itibarıyla İlçe Seçim Kurullarında düzeltme taleplerimizi ve itirazlarımızı yapmış bulunuyoruz” diye konuştu.



“SAĞLIKLI ŞEKİLDE YANSIMASINI SAĞLAYACAĞIZ”

Tespitler doğrultusunda itirazlar yapıldığını belirten Zorlu, “Her bir oyun sonuçlara en sağlıklı şekilde yansımasını sağlayacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Vatandaşlarımızın seçim sonuçlarına yönelik endişelerinin farkındayız. Tespitlerimiz ve itirazlarımızın neticesine ve değişimine göre ortaya çıkan tabloyu milletimizle hızlı bir şekilde paylaşacağız” açıklamasında bulundu. İHA