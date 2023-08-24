Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek misafirlerine teşekkür etti.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, Tarım Kredi Kooperatifleri Yönetim Kurulu Başkanı Adem Darımla, Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak, Yozgat Gençlik Merkezi Müdürü Ali Sapmaz, Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yatırım-İnşaat ve Destek Hizmetleri Şube Müdürü Oğuz Duygu, Yozgat İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Nurullah Nurdoğan ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar’ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Mustafa Babayiğit