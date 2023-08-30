Vali Özkan, “Bugün milletçe, zaferlerle dolu tarihimizin altın halkalarından birini, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101’inci yıldönümünü kutluyoruz” dedi.

Özkan mesajında şunlara yer verdi; “Kutlu Zafer'in 101. yılında Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Büyük Millet Meclis’imizin saygıdeğer üyelerini ve kahraman ordumuzun tüm askerlerini rahmetle, minnetle yâd ediyorum. 30 Ağustos Zaferi, Çanakkale'den Sakarya'ya uzanan kahramanlık destanının yazıldığı ve milletimizin zalimlere karşı omuz omuza mücadelesinin zaferle taçlandırıldığı tarihtir. Bu destansı zaferle milletimiz, esaret gömleğini yırtıp atmış, ne pahasına olursa olsun istiklalinden taviz vermeyeceğini tüm dünyaya ilan etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin de müjdecisi olan Büyük Zafer, tarihten silinmek istenen aziz Milletimizin yeniden şahlanışının adıdır. 30 Ağustos’un arkasında gözlerini kırpmadan hayatını feda eden kahramanlarımızın destansı cesaretleri vardır. Dün olduğu gibi bugün de istiklal ve istikbalimiz için, vatan uğrunda aynı fedakârlık ve cesareti göstermeye hazırız. Türk Silahlı Kuvvetlerinin, milli bekamızı korumak gayesiyle sınırlarımız içinde ve dışında yürüttüğü mücadele, bunun en açık delilidir. 30 Ağustos ruhundan aldığımız ilham ile Türkiye’yi daha aydınlık, daha müreffeh bir geleceğe taşımak için mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımızın ve bütün vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor; başta milli mücadelemizin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimizi minnet ve şükranla selamlıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı’mız kutlu olsun.” Alpaslan Demir