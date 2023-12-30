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Cumhuriyetin 100’üncü yıl kutlamaları çerçevesinde, Türkiye Kooperatifler Fuarı’nın beşincisi Gaziantep’te gerçekleştirildi. Dört gün süren fuarda Aydıncık Kadın Girişimi İşletme ve Üretim Kooperatifi’nin açmış olduğu stant yoğun ilgi gördü.

Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi’nde ziyaretçilere kapılarını açan fuarda Aydıncık Kadın Girişimi İşletme ve Üretim Kooperatifi Aydıncık ilçesinde çıkan doğal taşlardan yapmış olduğu takıları ve süs eşyalarını ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Gaziantep Kooperatifler Fuarında doğal taşları ile yer aldıklarını belirten Aydıncık Kadın Girişimi İşletme ve Üretim Kooperatifi Başkanı Nimet Türker, “Fuarda kooperatifler ve üst kuruluşları ile kooperatifçilikle ilgili kamu kurum ve kuruluşları, kooperatifçiliğe destek sağlayan bankalar ile özel sektör ve sivil toplum kuruluşları, zincir marketler ve önde gelen elektronik ticaret firmaları ile esnaf ve çiftçilerden girişimci ve tüketicilere kadar ticari hayatın içinde yer alan tüm aktörler tek bir çatı altında toplanarak kooperatiflerin yerli ve milli üretimdeki gücünü pekiştirdi. Kaybolmaya yüz tutmuş meslek erbaplarının ustalıklarından örneklerin de sergilendiği fuarda çocuk etkinlikleri, eğitimler ve paneller sayesinde kooperatifçiler ile birlikte, fuarı ziyaret eden yediden yetmişe tüm vatandaşlar kooperatif bilinci ve farkındalığı aşılandı. İmece kültürümüzün ticari hayata yansıması olan kooperatif işletme modelini geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla tüm vatandaşlarımızı kooperatif ürün ve hizmetleri ile tanışmak, kooperatif bilincini çocuklarımıza ve gençlerimize aşılamak için düzenlenen fuarlarda bizlerde yerimizi alıyoruz” şeklinde konuştu.

“İLİMİZİ VE İLÇEMİZİ TANITIYORUZ”

Yapmış oldukları çalışmalar hakkında ziyaretçilere bilgi veren Başkan Nimet Türker, "Yöremizde bulunan taşları çıkartıyoruz, getirip depolarımızdan muhafaza ediyoruz. Yağlı kesimler, sulu kesimler yaptığımız taş işleme makinalarımız var, taşları ne yapmaya karar verdiysek taşın özel yerlerini bulup kesiyoruz. Kestikten sonra takıya o şekilde dönüştürüyoruz. Bir kolye mi yapacağız, yüzük mü yapacağız, ona göre karar verip tasarımını tasarladıktan sonra kesimini yapıp, zımparasını yapıp, parlatma işlemini yapıp, delme işlemini yapıyoruz. Takımız gümüşle buluşacaksa gümüşle buluşturuyoruz. Bu şekilde takımız da son haline gelmiş oluyor. Düzenlenen fuarlarda ilçemizi, ilimizi tanıtıyoruz, birçok fuarlara, festivallere de katılıyoruz. Bu yüzden kadınlarımız sosyalleşiyor ve ekmeğini taştan çıkarıyor diyebiliriz" dedi.

“TAŞLARIMIZIN ŞİFALI ÖZELLİKLERİ VAR”

Aydıncık ilçesinde dağlık kesimlerde bulunan yarı değerli taşların işlenmesine yönelik Halk Eğitim Merkezi'nde açılan kurslara katılan kadınlar, kursta öğrendiklerini el becerileriyle birleştirip ortaya çeşitli ürünler çıkartıp, pazara sunuyor. Kadınların ellerinde takıya dönüşen taşlar, görsel özelliğinin yanı sıra şifalı özellikleriyle de büyük ilgi görüyor.

Türker, taşların Aydıncık ilçesindeki dağlık kesimlerden çıkartıldığını, hangi taş güzel ve değerli ise onları kesim makinelerinde kesimlerini yaparak, değerli olan yerlerini çıkarıp, takılar kolye, yüzük, bileklik gibi hediyelik eşya yaptıklarını anlattı.

Yörede çıkan taşlar içerisinde en değerlisinin ametist taşı olduğuna vurgu yapan Türker, “Onun yanı sıra orijinal akik taşlarımız var, kalsedon, jasper taşları az da olsa çıkmaktadır. Biz onların hepsini işliyoruz, kişiye özel takılar üretiyoruz. Taşın pozitif enerjisi de bilimsel olarak kanıtlandı. Şifalı yönleri vardır. Ametist taşının vücuttaki negatif elektrik yükünü aldığı ve pozitif enerji verdiği bilinmektedir. Biz de insanlara satışını, tanıtımı yaparken taşların nelere faydalı olduklarını anlatıyoruz. Bu şekilde biz ekmeğimizi taştan çıkaran kadınlarız” ifadelerini kullandı.