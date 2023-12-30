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Yeni yılda, araç sahiplerinin yaptırmak zorunda olduğu egzoz muayene ücretleri bir kez daha revize edildi. Bu kapsamda, farklı araç tipleri için belirlenen yeni fiyatlar şu şekildedir:

Traktör (römorklu, römorksuz) için 927 lira 06 kuruş,

Motosiklet ve motorlu bisiklet için bin 854 lira 12 kuruş,

Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römork için ise bin 821 lira 66 kuruş.

Ayrıca, egzoz muayene ücreti de 2023 yılında belirlenen 282 lira 50 kuruştan, yeniden değerleme oranı nedeniyle 2024 yılı itibariyle 422 lira 72 kuruşa yükselecek.