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Bilal Şahin Külliyesi’nde düzenlenen toplantıda Müftü Ali Gülden, Siyonistlerin Filistin’de ve Gazze’de yaptığı saldırılarda insani değerleri hiçe saydıklarını söyledi.

“YANGIN 1 AY DEVAM EDİYOR”

Filistin’de, Gazze’de Filistin’in birçok bölgesinde özellikle Gazze’de 1 ayı aşkın devam eden bir yangın olduğunu belirten Müftü Gülden, ”İnsani değerlerin hiçe sayıldığı insanların üzerine yağan bomba süreci var. Bu süreç dünyanın her bir köşesinde vicdanı olan ben insanım diyen herkese bir şekilde dokundu herkesi de kendi ölçeğinde harekete geçirdi. Dünyanın her köşesinde yanın bu ateşin bir zulüm halinde yandığı masumların katledildiği insanlığı uzun zamandır unutamadığı ikinci dünya savaşında atılan bombadan kat kat daha fazlası Gazze’de dar bir bölgeye atıldığını görüyoruz. Bu bombaların insanlık tarihinin hiçbir savaş ortamında görmediği, göremediği insani değerlerinin ve savaş değerlerinin savaş hukukuna ait ortaya konmuş bütün kural ve kaidelerin çiğnendiği bir zamandan da geçiyoruz. 10 bini aşkın ölüden, şehitten bahsediliyor. Bunun 5 bini sadece çocuklardan oluştuğu ifade ediliyor. 3 bine yakında kadınlar dahil edildiğinde aslında savaş hukukunda dokunulmaması gereken bir kitlenin bu devam eden 1 aya aşkındır devam eden bu orantısız savaşta mücadelede ölmemesi gerekenler üzerine bombaların atıldığına Siyonistlerin hiçbir insani değeri dikkate almadan bu süreci yürüttüğüne hep beraber şahitlik ediyoruz. İslam ülkeleri tabir ettiğimiz hakları Müslüman olan idarecilerinin Müslüman olduğunu kabul ettiğimiz İslam ülkeleri herkes kendi ölçeğinde devam eden ateşi söndürme adına bir katkı sunuyorlar. Özellikle ülkemizin hem idari anlamda hem kurumlar anlamında bu işlere büyük tepkiler verip kendi ölçeklerinde bu ateşi söndürme adına mücadele içerisinde olduklarını biliyoruz. Ülkemizin insanları da Müslüman olması, insani değerleri, merhameti, insanlığı insani değerleri öteden beri en üst seviyede muhafaza etmesi bu tür olaylara mazlumların yanında olma noktasında büyük katkı vermesi zalimlerin karşısında durma anlamında büyük tepkiler vermesi ile bilinen milletin mensuplarıyız” ifadelerini kullandı.

“2 MİLYON 390 BİN LİRA TOPLANDI”

Cumhuriyet Meydanı'nda açılan yardım kermesinde 2 Milyon 390 bin lira toplandığını dile getiren Müftü Gülden, “Ülkemizin her bir şehrinde özellikle müftülüklerimizin Türkiye Diyanet Vakfının öncülüğünde Gazze’de ki zulme, burada ki mağduriyete, burada ki açlığa, burada ki sıkıntılara, buradaki yaralara, kendi çapımızda merhem olmak adına Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından iki hafta önce tüm camilerimizden Filistin’de devam eden bu yaraya merhem olmak üzere bir yardım kampanyası başlattı bu kampanyaya bizde Yozgatlı kardeşlerimizi davet ettik. Öteden beri Yozgat denilince yiğit insanların şehri sloganı çok öne çıktı kendi adıma kadirşinas hayırsever Yozgatlılar olarak yiğitlik kavramının yanına bunu ilave etmek istiyorum. İki hafta önce Yozgat genelinde camilerimizden toplanan yardımlara baktığımızda 1 Milyon 635 bin üzerinde bir rakam oluştu bu rakamın 313 bin miktarı sadece il merkezi ve köylerimizden oluştu bu rakamlar Cuma vakti camiye gelen vatandaşlarımızdan toplan bir rakam olarak karşımıza çıktı. Geçen hafta 3 günlük kermes tertip ettik. Kermesimizi Cumhuriyet meydanında açtık. 3 günlük kermes sürecinde Yozgatlı kardeşlerimiz kermes meydanlarında kendilerine sunulan ikramlara verdikleri katkı kanalıyla 654 bin lira gibi bir rakam toplandı. İl merkezinde ve köylerde topladığımız yardımları ikiye katlamanın üstünde bir rakam oldu. Banka hesaplarımızı da paylaştık banka hesaplarımıza da 100 binin üzerinde bir katkı geldi. İl ve ilçelerimizin tamamını dahil ettiğimizde bu dar zamanda oluşmuş yardımlarımızın toplamı 2 milyon 390 bin lira toplandı. Toplanan bu rakam eski zamanlara baktığımızda en yüksek rakam olarak kayıtlara geçti. Akşam haberlerde parçalanan cesetler, annelerinin başında ağlayan bebekler, elleri yüzleri toprağa bulaşmış şoka girmiş çocuklar o görselleri insanımız görünce insanlarımız ne kadar ekonomik açıdan zor durumda olsa da, kendisi açta olsa, kendisi imkan açısından geniş olmasa da kendisi dardayken de verebildiğini gösterdi. Cenabı hak bu tür dokunuşlarda vermenin sadece genişlik zamanına ait olmadığını bollukta da, darlıkta da vermeyi Cenabı Hak tavsiye eder. Bu iki tavsiyenin Yozgatlı kardeşlerimizin uyguladığını gördük. Tüm Yozgatlı kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum ” diye konuştu.

“556 KİŞİ HACCA GİDECEK”

Yakın zaman itibariyle bir hac kurası çekilişi gerçekleştiğini belirten Müftü Gülden Yozgat’tan 556 kişinin hacca gideceğini vurguladı.

Müftü Gülden, “Türkiye'de öteden beri hac kuraları çok rağbet edilen, birilerinin belki çok az sayıda insanın kurada çıkıp sevindiği, büyük bir kitlenin de çıkmaması sebebiyle üzüldü serzenişte bulundu. Süreçleri de öteden beri şahitlik ediyoruz. Şunu da biliyoruz ki sadece Yozgat ölçeğinde 2 milyonun üzerinde bir müracaat var. Yani bu 2 milyon gibi ciddi bir rakamın içerisinde Yozgat'ta 556 kişi bu yıl hacca gidecek rakam ortaya çıktı. Yani o 2 milyonla 500 ya da en fazla 600 diyeyim. 600 rakamını mukayese ettiğinizde aradaki fark geniş bir fark olarak aynı oranlar Türkiye genelinde de geçerli oranlar. Dolayısıyla çok az sayıdaki insana bunun çıkıp nasip olduğunu ve büyük bir kitlenin de bekleme noktasında bir sonraki yıllara doğru tehir edildiğini görüyoruz. Kura meselesiyle ilgili bu müracaatı yapanların her birinin farklı farklı değerlendirmeleri, beklenti var. Ama şu anda Diyanet İşleri Başkanlığımızın bakanlıklar arası hac komisyonuyla alıp uyguladığı kura sistemi öteden beri uygulanan ve bu konuda ısrarla herhangi bir açık verilmeyen sadece kurada çıkanların gittiği ama kurada çıkanların dışındaki gidenlerin de bizim ülkemize verilen o kotaya dahil olmayan türdeki gidişler olduğunu Suudi Arabistan Konsolosluğu kanalıyla verilen ekstra vizelerle ülkeye tanınan farklı kademedeki alanlara tanılan vizeler kanalıyla ya da şirketlerin hac kotası dışında götürdük hizmet kalemlerine dönük unvanlarla hacca gidildiğini biliyoruz. Ama kuraya tabi olan kişilerin tamamının bize tanınan kura sırası ve sınırları içerisinde hacca gittiğini, çıkmayanların da bir sonraki kuralarını beklediğini biliyoruz. Bu sene ilimizde normal tipte 545 kişilik bir hac listesi önümüze geldi. 545 kişi ilimizden normal tip hac olarak bu yıl inşallah nasip olursa hacca gidecekler. 11 kişilik otel tip içerisinden bir rakam dilimize düştü. 11 kişi de o tertip olarak gidecek. Bu rakam toplam 556 olarak karşımıza çıktı. Bunun da yüzde 60’ı Diyanet İşleri Başkanlığımız kanalıyla yüzde 40’ı da öteden beri uygulandığı üzere şirketler kanalıyla bu ibadeti icra edecekler. Normal dediğimiz ağırlıklı hacca gideceklerin fiyatları da şu şekilde. Normal tip iki kişilik odada 28 bin 500 Suudi Arabistan riyali. Üç kişilik odada 26 bin 500 Suudi Arabistan Riyali, dört kişilik oda ise 24 bin 500 Suudi Arabistan riyali olarak belirlendi” diye konuştu.

“3 BİN 333 SAYISINA ULAŞTI”

Yeni eğitim dönemiyle birlikte Müftülük bünyesinde devam edilen eğitimde öğrenci sayısının 3 bin 333’e ulaştığını vurgulayan Müftü Gülden, ”Malumlarınız kış geldiğinde özellikle tatil bitip okullar açıldığında bizim de faaliyete geçen ihtiyaç odaklı diye tabir ettiğimiz ve ağırlıklı olarak hanımlar üzerinde yürüyen bir kış eğitim faaliyetimiz var. Bu faaliyetlerimiz bu sene ilimiz merkezi ve köyler olmak üzere köylerde biz bu ihtiyaç odaklı kursları açarken Kur'an kursu imkanı ve mekanı olan yerleri ve insan altyapısı müsait olan köylerimizi tercih etmek suretiyle bugün itibariyle bizim toplamda öğrenci sayılarımız ihtiyaç odaklı da 3 bin 333 sayısına ulaştık. Ağırlıklı olarak öğrenci olma vasfı taşmış hanımlardan oluşan kurslarımız. Hanımlara hitap eden kurslarımız ve bizim üniversite mezunu ağırlıklı olarak üniversite mezunu olan Kur'an kursu öğreticilerimiz tarafından kış boyunca eğitim dönemi süreci içerisinde devam eden bir kurslar olarak yürüyor. Bunların içerisinde bugün 253, 4 altı yaş öğrencimiz oluştu. Bu sene geçen yıl bu rakamımız günlerdeydi. İl merkezinde ise bu sayımız 319 olarak ortaya çıktı. Hafızlık ihtiyaç odaklı 4-6 yaş, bir de hafızlık kurslarımızla devam eden öğrencilerimiz var. Hafızlık ayağında ise bizim öğrencilerimiz iki gruba ayrılıyor. Bunlardan birisi proje hafızlık dediğimiz Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile beraber yürüttüğümüz hafızlık eğitimi ki bu 2 yıl olarak takvimlenmiş bir eğitim. 1’inci yılı komple hafızlık hazırlığa hazırlanıp ikinci yılında da hafızlık yapmak şeklinde bir taraftan eğitimin devam ettiği, bir taraftan da hafızlık sürecinin devam ettiği bir eğitim. İlimiz merkezinde devam ediyor. Hafızlığa devam eden gruplar var bu ayaktan da bizim toplam öğrenci sayımız 191 olarak ortaya çıkmış oldu” dedi.