420 bin 699 nüfusuna sahip Yozgat’ta 31 Mart mahalli idareler seçimi için toplam bin 295 oy sandığı kurulacakken 300 bin 401 vatandaş da oy kullanacak.

Yozgat’ta 31 Mart'ta yapılacak olan mahalli idareler seçimi için toplamda 295 sandık kurulacakken yaklaşık şehir merkezinde 72 bin 61 vatandaş, il genelinde ise 300 bin 401 vatandaşın sandık başına gitmesi bekleniyor.

YOZGAT İLÇELERİ SANDIK VE SEÇMEN SAYISI

Yozgat Merkez sandık sayısı 276, seçmen sayısı 72 bin 61,

Sorgun’da sandık sayısı 229, seçmen sayısı ise 57 bin 904,

Akdağmadeni’nde sandık sayısı 135, seçmen sayısı ise 28 bin 593,

Yerköy’de sandık sayısı 123, seçmen sayısı ise 26 bin 532,

Boğazlıyan’da sandık sayısı 96, seçmen sayısı ise 25 bin 378,

Sarıkaya’da sandık sayısı 108, seçmen sayısı ise 23 bin 928,

Çekerek’te sandık sayısı 70, seçmen sayısı ise 14 bin 152,

Şefaatli’de sandık sayısı 69, seçmen sayısı ise 11 bin 254,

Çayıralan’da sandık sayısı 42, seçmen sayısı ise 9 bin 297,

Kadışehri’nde sandık sayısı 39, seçmen sayısı ise 7 bin 974,

Saraykent’te sandık sayısı 35, seçmen sayısı ise 7 bin 911,

Aydıncık’ta sandık sayısı 38, seçmen sayısı ise 7 bin 657,

Yenifakılı’da sandık sayısı 20, seçmen sayısı ise 4 bin 352,

Çandır’da sandık sayısı 15, seçmen sayısı ise 3 bin 458 olarak açıklandı.