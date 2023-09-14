Trafikte araç kullanırken polis çevirmesi sırasında ehliyet kontrolü, birçok sürücünün kabusu haline gelmiş durumda. Ancak artık evde ehliyeti unutmak derdi sona eriyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün "Hayat Kimliğinle Kolay" uygulamasını kullananların sayısı 6 milyon 275 bin kişiye ulaştı.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, T.C. kimlik kartlarına sürücü belgesi bilgilerini taşıma olanağını sunan "Hayat Kimliğinle Kolay" uygulaması ile ilgili önemli bir bilgi paylaştı.

Artık sürücüler, kimlik kartlarında sürücü belgesi bilgilerini taşıyabilecekler. Bu sayede iki ayrı kart taşıma zorunluluğu ortadan kalkıyor. Yalnızca her iki belgenin de yeni tip olması yeterli.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, kimlik kartına sürücü belgesi bilgilerini yükleten kişi sayısının 6 milyon 275 bin kişiye ulaştığını açıkladı.

"HAYAT KİMLİĞİNLE KOLAY" UYGULAMASI NEDİR?

"Hayat Kimliğinle Kolay" uygulaması, 21 Eylül 2020'de başlatıldı. Bu uygulama ile yeni nesil sürücü belgesi bilgileri, elektronik kimlik kartlarının çipine entegre ediliyor.

Kimlik kartı yanında olan vatandaşlar, artık trafikte sürücü belgesi taşıma zorunluluğundan kurtuluyorlar. Yeni tip sürücü belgesi ve yeni nesil kimlik kartına sahip olanlar, nüfus müdürlüklerine başvurarak bu uygulamadan yararlanabilirler. Aynı şekilde, yeni tip sürücü belgesi olanlar da yeni nesil elektronik kimlik kartı başvurusu sırasında bu uygulamadan faydalanabilirler.

Bu işlemler tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirilebilmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarında kullanılan işletim sistemi ve tüm yazılımlar, İçişleri Bakanlığı mühendisleri tarafından yerli ve milli olarak geliştirilmiştir.

NASIL BAŞVURULUR?

Başvuru yapmak için bilgisayar veya akıllı cihazınızın tarayıcısını açın ve randevu.nvi.gov.tr adresini yazarak siteye gidin. Ardından isim, soyisim, T.C. Kimlik numaranız, doğum tarihiniz ve cep telefon numaranızı girerek devam edin. Eğer karşınıza ilgili bilgiler çıkarsa, bunları kontrol edin ve doğruluğundan emin olun. Sonrasında ilinizi ve işlem yapmak istediğiniz Nüfus Müdürlüğünü seçerek başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

Artık "Hayat Kimliğinle Kolay" uygulaması sayesinde trafikte sürücü belgesi taşıma zorunluluğu tarih oluyor. Ve en önemlisi, bu işlemler tamamen ücretsizdir. (Haber Merkezi)