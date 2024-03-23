Sarıkaya ilçesinde anaokulu öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde ihtiyaç sahibi aileler için ramazan ayı dolayısıyla yardım kolisi hazırladı.

Sarıkaya Namık Kemal İlköğretim Okulun anasınıfı öğrencileri, öğretmenleri öncülüğünde başlattıkları sosyal sorumluluk projesi doğrultusunda velilerin de destekleriyle ramazan yardım kolisi kampanyası başlattı.

Öğrencilere ramazan ve yardımlaşma bilincini kazandırmak için gerçekleştirilen etkinlikte, ihtiyaç sahibi aileler için yardım kolisi hazırlandı. Sınıf öğretmenleri Ayşenur Doğan’ın yardımıyla kolilere doldurulan yardım malzemeleri okul yönetimince ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.



Namık Kemal İlköğretim Okulu Müdürü Abdullah Arkan, Ramazan ayında paylaşma bilincini öğrencilerine aktarmak için bu tür bir etkinlik gerçekleştirdiklerini ifade ederek, “Bizler iyilikte yarışıyoruz. İyilikte yarışırken dün deprem vardı orada insanların yardımına koştuk, bugün ramazan ayı içerisindeyiz şimdi de ihtiyaç sahibi insanlarımızın yardımına koşuyoruz. Anasınıfı öğretmeni Ayşenur Doğan hocam ile birlikte minik öğrencilerimiz yardım kolilerini hazırladı.

Ramazan yardımlaşmasında miniklerimizde yerini aldı. Okulumuz anasınıfı öğlen grubu öğrencilerimiz mübarek ramazan ayının ruhuna uygun olarak öğretmenleri rehberliğinde Ramazan kolisi hazırlamış ve okulumuz tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmasını sağlamıştır. Bu anlamlı etkinliği organize eden öğretmenimiz Ayşenur Doğan ve öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Yardımlaşma her zaman her yerde. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Öğrenciler ise proje çerçevesinde paylaşmanın, birlik ve beraberliğin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.