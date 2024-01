Tahmini Okuma Süresi: dakika

Kızılay'ın “Birbirimize Candan Bağlıyız” sloganı ile başlattığı ulusal kan bağışı kampanyasına, Yozgat'ta ilk olarak İl Özel İdaresi katıldı.

Kampanyaya yoğun ilgi gösteren İl Özel İdaresi personeli ülkenin kan ihtiyacına destek oldu.

Kızılay’ın bu kutsal görevinin çok anlamlı olduğunu, kan bağışının can kurtarmanın yanı sıra sağlık açısından da önemli olduğunu vurgulayan İl Özel İdaresi yetkilileri Yozgat Kızılay Kan Merkezinden gelen ekibe kolaylıklar diledi ve göstermiş oldukları ilgi ve katılımlarından dolayı personeline teşekkür etti.

Kızılay Yozgat Şubesi tarafından yapılan açıklamada; “Kızılay, kanunla kendisine verilen ülke kan ihtiyacını karşılama görevini 2005 yılından beri kesintisiz bir şekilde yerine getirmektedir. Ülke çapında 18 Bölge Kan Merkezi, 69 Kan Bağışı Merkezi ve her gün farklı bir yerde olan 300’den fazla mobil ekiplerle yılda yaklaşık 3 milyon ünite gönüllü kan bağışlarını alan Kızılay, testlerini yaptığı kan ürünlerini her gün binden fazla hastanedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaktadır. Malumlarınız olduğu üzere kan, yerine başka hiçbir şeyin konulamayacağı bir tedavi aracıdır. Uzun süre saklanamadığı için her gün belirli bir sayıda kan bağışı almak ve hastanelere ulaştırmak zorunda olan Kızılay, bu süreci yürütürken tüm dünya gibi mevsimsel koşulların etkisi altında kalmaktadır. Kış aylarında ve çok sıcak yaz aylarında kan bağışları düşmekte, bu durum ise stok kontrolünü zorlaştırmaktadır. Yine bilindiği gibi hayat kurtaran kan acil durumda bağışlanan değil, testleri yapılmış ve kullanıma hazır hale getirilmiş kandır. Bu nedenle de Kızılay her türlü ihtimali düşünerek ülke kan stoklarını belirli bir seviyenin üzerinde tutmayı planlamaktadır. Kış koşullarının iyice zorlaşacağı günlerden önce ve yaklaşan Ramazan ayı öncesinde bu gerekçelerle ‘ulusal bir kan kampanyası’ hazırlanmıştır. ‘Birbirimize Candan Bağlıyız’ sloganı ile başlatacağımız ulusal kan bağış kampanyasının toplumun dikkatine gelebilmesi sizlerin çok kıymetli destekleri ile mümkün olacaktır. Bu kapsamda 15 Ocak’tan itibaren Kurumunuz bünyesinde ve koordinasyonunda çalışanlarınızla ‘Birbirimize Candan Bağlıyız Kan Bağış Kampanyası’ düzenlenmesi, sosyal medya mecralarınızda kampanyamıza yer verilmesi ve kurumunuz bünyesindeki mecralarda tanıtıcı materyallerin değerlendirilmesi kan bağışının yaygınlaşmasına büyük katkı sağlayacaktır. Şimdiden kampanyamıza vereceğiniz destekler ve işbirliğiniz için şükranlarımızı sunarız” ifadelerini kullandı.