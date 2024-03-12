Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Ramazan Ayı'nın ilk iftarında 2017 yılında Hakkâri’nin Çukurca ilçesinde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Peker'in ailesini ziyaret ederek bir araya geldi.

Vali Özkan, devletin tüm kurum ve imkânları ile şehit ve gaziler ile ailelerinin yanlarında olduklarını belirterek, şehit Peker’e Allah'tan rahmet, ailesine sabır dileyip Ramazan aylarını tebrik etti.

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal, yaptığı açıklamada, “Yalnız değilsiniz, aşımızı, ekmeğimizi, kederimizi ve sevincimizi paylaştığımız mübarek Ramazan ayının ilk iftarını yalnız değilsiniz teması ile Devletimizin her daim yanında olduğunu hissettirmek için Yozgat ilimizdeki aziz şehitlerimizin aileleri ve Gazilerimizin hanelerinde bir arada olmanın manevi huzuru ve mutluluğunu yaşadık.

Valimiz Sayın Mehmet Ali Özkan öncülüğünde Vali Yardımcıları, Cumhuriyet Başsavcısı, Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdürü, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü ve Kurum Müdürleri, Ramazan Ayı'nın ilk iftarında şehitlerimizin emanetleri ve Gazilerimiz ile iftar sevincini paylaştı.

Aziz şehitlerimizin ruhları için okunan duaların ardından oruçlar açıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak bu aziz vatana evlatlarını armağan eden şehit yakınlarına ve gazilere hizmet etmek boynumuzun borcudur. Bu bilinç ile her daim onların yanındayız, yanında olmaya da devam edeceğiz.

Bedir'den Çanakkale'ye, İstiklal Harbinden 15 Temmuz’a, 15 Temmuzdan da bu mübarek Ramazan ayı'na kadar şehadete ermiş tüm şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum. Ruhları şad, makamları ali olsun” ifadelerini kullandı.