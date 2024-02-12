Yozgat'ta Evinde Bunu Yapan Yandı! Cezası Dudak Uçuklattı

Bakanlık, evlerde gürültü kaynağı olan bireylere yönelik yeni düzenlemeleri hayata geçirerek, Resmi Gazete'de yayınladığı ceza tutarlarını artırdı. Gelir Vergisi Kanunu'nun Geçici 67. Maddesi çerçevesinde belirlenen tevkifat oranlarını genişleten bakanlık, evde gürültü yapanlara uygulanacak cezalarda önemli bir artışı beraberinde getirdi.

Yeni yönetmelikle birlikte, evde gürültü yapmanın ve komşu şikayetlerine cevap vermenin bedeli belirlendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından alınan karara göre, evde gürültü yapılması veya komşuların gürültü şikayeti alması durumunda para cezaları devreye girecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan bildiriye göre, ev sahipleri ve kiracılar, evlerindeki gürültü seviyesini düşük tutmak zorunda kalarak, ceza almaktan ve komşularını rahatsız etmekten kaçınmak durumunda. 2024 yılı itibariyle, komşuları rahatsız etmenin cezası 7 bin 667 TL'ye yükseltildi; bu, 2023 yılında belirlenen 4 bin 831 TL'lik cezanın 2 bin 836 TL artışını ifade ediyor. Gürültü şikayetlerinin bakanlığın Alo 181 hattı üzerinden yapılacağı vurgulanıyor.

Gürültü yapan komşularla iletişim kurma çabası önemli olmakla birlikte, sonuç alınamazsa diğer çözüm yollarına başvurulabilir. Apartman yönetimine başvurulabilir, belediye zabıtasına şikayette bulunularak idari para cezaları talep edilebilir. Ayrıca, sulh hukuk mahkemesine başvurarak komşunun gürültü yapmasını yasaklatmak da mümkündür.

Tüm bu çözüm yollarına rağmen sorun devam ederse, Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 25. Maddesi uyarınca tüm kat malikleri bir araya gelerek gürültü yapan komşunun evini satın alma yetkisine sahip olabilirler.