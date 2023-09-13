Hafta boyunca farklı temalar belirlenerek İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince kurulan çadırlarda ve stantlarda vatandaşlar bilgilendirildi.

Yapılan etkinlikler hakkında bilgi veren İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, “ Her yıl 3-9 Eylül tarihleri arasında Halk Sağlığı Haftası kutlanmaktadır. Bu haftanın amacı halk sağlığının ve koruyucu sağlık hizmetlerinin önemini vurgulamak ve yürütülen çalışmaları daha görünür kılmaktır. Bu yıl 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftasının teması “Sağlıklı Yaşayan Türkiye” olarak belirlenmiştir” dedi.

İlçelerde de hafta boyunca etkinliklerin devam ettiğini belirten Dr. Şahin, “Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında ilçelerimizde de hafta boyunca bir dizi etkinlikler düzenlendi. Bu kapsamda; Sorgun ve Sarıkaya İlçe Sağlık Müdürlüğü personellerimiz tarafından çadır ve stantlar kurularak, broşürler dağıtıldı. Bunun yanı sıra vatandaşlara açlık kan şeker ölçümü, boy- kilo ölçümü, tansiyon ölçümü, aşırı tuz tüketimi, metobolik hastalıklar, diyabet, fiziksel aktivite ve sağlıklı beslenme önerileri hakkında bilgilendirme eğitimleri yapıldı” şeklinde konuştu. (Haber Merkezi)