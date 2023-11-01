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Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, ilde görev yapan basın mensuplarıyla Turizm Fakültesi Uygulama Oteli’nde bir araya geldi. Göreve geldiği 3 ay boyunca yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler veren Rektör Yaşar, Bozok Üniversitesi'ni Yozgat'ın sanayisine destek veren bir araştırma modeline dönüştürmek istediklerini söyledi.

Yaşar, Bozok Üniversitesi'nin kenevir üzerine ihtisas üniversitesi olduğunu ancak araştırma üniversiteleri arasında yer almadıklarını hatırlatarak, “Üniversitemizin artık sanayiye destek veren bir araştırma modeline dönüşmesini istiyorum. Öğretim üyelerimiz ve öğrencilerimizin ulusal veya uluslararası düzeyde daha fazla araştırma yapmasını istiyoruz" dedi.

Araştırma ve uygulama hastanesinde doktor kadrosunu artırmak için çaba sarf ettiklerini anlatan Yaşar, "Geldiğimizden beri özellikle tıp fakültesi kadrolarına ayrıcalık tanıdık. Beyin cerrahisi, göğüs hastalıkları ve çocuk hastalıkları kadrosunu tamamladık. KBB hastalıklarına bir profesör gelecek. Yeni kadrolar açmaya devam ediyoruz. Hastanemizin acil ve radyoloji serisinde bakım onarım çalışmalarımız sürüyor ve yakın zamanda hizmete tekrar açılacak” şeklinde konuştu.