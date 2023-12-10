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Cumhuriyetin 100’üncü yıl dönümü münasebetiyle, istiklal ve istikbalin gazileri ile geleceğin teminatı olan çocukların bir araya geldiği “Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları” programı gerçekleştirildi.

Ayşe Ilıcak İmam Hatip Ortaokulu’nda düzenlenen programa; Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Musa Saydam, Şube Müdürü Bahattin Çelik, Şehit Aileleri ve Gaziler Dernek Başkanı Gökay Açıkgöz, şehit aileleri, gaziler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Programda bir konuşma yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Musa Saydam, “Büyük milletlerin evlatlarının gönlünde bulunur. Unutmayın ki; tarihini bilen, özüne sahip çıkan ve bunu gelecek nesillere aktarmayı başaran milletler, sonsuza kadar var olacaktır. Bugün sizlerle bir arada olan şehit ailelerimiz ve kahraman gazilerimiz, istiklal ve istikbalimiz için bu topraklarda can siper hane mücadele verdiler. Onların kahramanlıkları, bağımsızlığımız ve özgürlüğümüz için gösterdikleri fedakarlıklar, sizlere emanet edilmiş kutlu bir mirastır. Bu kutlu mirasa sahip çıkacağınıza, aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin emaneti olan vatanımızı çok daha müreffeh ve güçlü kılmak için var gücünüzle çalışacağınıza inanıyorum” dedi.

Şehit Yakınları ve Gaziler Birim Sorumlusu İhsan Kuşcu koordinatörlüğünde Şehit Lokman Eker’in hayat hikayesini konu alan video izlendi.

Yozgat Şehit Aileleri ve Gaziler Dernek Başkanı Gazi Gökay Açıkgöz, gaziler Mahmut Demir, Durak Tetik, Hakan Çelik ve Ali İhsan Baran anılarını öğrencilerle paylaşarak, öğrencilerin sorularını cevapladılar.