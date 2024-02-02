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Yozgat'ta da binlerce vatandaşı yakından ilgilendiren son gelişme, e-Devlet platformunda sunulan 2 yeni hizmetin aktif hale getirilmesiyle gündeme geldi. Ticaret Bakanlığı, bu yenilikleri duyurarak vatandaşların hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor.

Ticaret Bakanlığı tarafından sunulan yeni hizmetlerden biri, e-Devlet platformunda artık erişilebilir hale gelen "Borç Durum Belgesi"dir. Bu belge, vadesi geçmiş gümrük borçlarını göstererek vatandaşlara önemli bir kolaylık sağlıyor.

Ticaret Bakanlığı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımıza ve işletmelere her zaman ve her yerde erişilebilir hizmet sunma amacıyla hareket ediyoruz. Bu doğrultuda, Gümrük İdaresi veya diğer kamu kurumları tarafından istenilen vadesi geçmiş gümrük borçlarını gösteren 'Borç Durum Belgesi', yani 'Borcu Yoktur Yazısı', artık e-Devlet üzerinden kolaylıkla temin edilebilecek. Söz konusu belgeye, e-Devlet'in 'Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama' uygulaması aracılığıyla erişilebilecektir."

Bu yeni hizmetlerin vatandaşlara ve işletmelere sağladığı kolaylık ve erişim imkanları, Ticaret Bakanlığı'nın e-Devlet platformunu sürekli olarak geliştirdiği ve yenilikler getirdiği gerçeğini bir kez daha vurgulamaktadır. Bu sayede, vatandaşlar ve işletmeler, gümrük borç durumlarıyla ilgili bilgilere daha hızlı ve kolay bir şekilde erişebilecekler.