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Yozgat Bozok Üniversitesi’nin ihtisaslaşma alanı olan “endüstriyel kenevir” alanında bilimsel projeleri kabul edilmeye devam ediyor.

Bozok Üniversitesi Yozgat Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nesrin Şahbaz Karaduman’ın yürütücü, Üniversitemiz Kenevir Araştırmaları Enstitüsü Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Yekta Karaduman ve Dr. Öğretim Üyesi Hatice Seçinti Klopf’un araştırmacı olarak yer aldığı “Kenevir Lifi Takviyeli Polimer Kompozitlerde Lif/Matris Arayüzünün Geliştirilmesinde Mikrodalga Reaksiyonlarının Kullanımı” başlıklı proje TÜBİTAK 1002 – A Hızlı Destek Modülü kapsamında desteklenmeye uygun bulundu.

Proje ile çevre dostu ve sürdürülebilir kenevir liflerinden üretilen polimer kompozitlerde lif/matris arayüz bağlanması sorununa yenilikçi çözümler getirilerek kenevir lifi takviyeli biyokompozitlerin otomotiv, savunma ve inşaat gibi farklı sektörlerde çevre dostu, hafif ve sürdürülebilir mühendislik malzemeleri olarak daha yaygın kullanımının sağlanması amaçlanıyor.