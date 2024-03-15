Yozgat İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda ‘5 Yıl 10 Ay’ kesinleşmiş hapis cezası ile aranan (H.A.) isimli şahıs tutuklandı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, “Sorgun’da hakkında “Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma’ suçundan ‘5 yıl 10 ay’ kesinleşmiş hapis cezası ile aranan (H.A.) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan (H.A.) isimli şahıs çıkarıldığı Adli Makamlarca tutuklanarak Cezaevine konuldu. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı olarak Adli Makamlarca aranan şahısların yakalanmasına yönelik mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir” ifadelerini kullandı.