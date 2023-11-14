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Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından radarla hız denetimi uygulaması yapıldı. Yapılan denetimde 133 araca hız sınırını aşması nedeniyle cezai işlem uygulandı.

Yozgat Valiliği yetkilileri denetimler hakkında yaptığı açıklamada, “Sevdiklerinizin yanına güvenle ulaşabilmeniz için ekiplerimiz her daim görev başında. Değerli sürücüler! Trafikte seyir halindeyken emniyet kemerimizi takalım, hız limitlerine uyalım ve cep telefonu kullanmayalım. Unutmayalım! Trafikte uyacağımız her kural bizi hayata bağlar. Bu Yolda Hep Birlikteyiz” ifadelerine yer verdi.