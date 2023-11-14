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Konya’da sünger fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, saat 12.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Osmanlı Sokak üzerinde bulunan bir sünger fabrikasında çıktı. Edinilen bilgiye göre, fabrikanın çatısından dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Polis ekipleri de çevrede oluşabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı geniş güvenlik önlemleri aldı. Ekiplerin uzun süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak alevler söndürüldü. Yangın mahallinde soğutma çalışmaları devam ederken, çıkış sebebi araştırılıyor.