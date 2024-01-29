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Akdağmadeni ormanlarından toplanarak hazırlanan yaz aylarında dondurmaya lezzet veren salepler, kışın da Yozgatlı vatandaşların içini ısıtıyor. Kış aylarında bronşit ve mide hazımsızlıklarını ortadan kaldıran salep, iştah açarak zihni de güçlendiriyor. Salep vücut ısısını da artırarak, soğuktan korunmada büyük rol oynuyor.

SALEBİN SAĞLIĞA YARARLARI NELERDİR?

Kış ayının vazgeçilmez içecekleri arasında yer alan salebin faydaları saymakla bitmiyor. Salebin başlıca faydaları şu şekilde;

Tok tutar: Salep evde hazırlandığında kilo vermeye katkı sağlar ve ara öğün şeklinde kolaylıkla tüketilir. Hazırlanışında kullanılmakta olan süt sayesinde kalsiyum ve protein alınır. Bilhassa kalsiyumun kilo vermedeki etkisi oldukça fazladır. Diyet uygularken kolay acıkma engellenebilir. Bunun ile birlikte hazır salebin içerisindeki şeker oranı yoğun olduğu için dikkatli olunmalı ve diyet yapan kişiler saleplerini kendileri hazırlamalıdır.

Kan şekerini dengede tutar: İçeriğinde bulunan glukomannan sayesinde mide boşalma zamanını erteler. Kan şekerinin oldukça ağır yükselip düşmesini sağlar. Üst kısmına ilave edilen tarçın da kan şekerini dengeler.

Kalbin korunmasına yardımcı olur: Glukomannan bağırsaklar içerisinde kolesterol ve safra asitlerini bağlayıp kan kolesterol düzeyinin düşmesine katkı sağlar. Böylelikle kalp damar rahatsızlıklarına karşı korur.

Tokluk hissi sağlar: Glukomannan, sütle birleştiği zaman şişer. Bu durum salebin tüketilmesinden sonra tokluk hissinin meydana gelmesinde katkı sağlar. Tarçın ile beraber tüketilen bu içecek yine kan şekerini dengelediği için açlık durumuna engel olur.

Süt içme nedeni: Süt ve yoğurdu yeteri kadar tüketmeyenler, salep ile süt tüketmiş olurlar. Burada asıl amaçlanan, süt tüketmeyi çoğaltmaksa hazır salep değil, evde süt ile yapılan salep tüketilmelidir.

Kabızlığa engel olur: Salepteki müsilaj su ile şişer ve dışkı hacmini yükselterek kabızlığa engel olur. Fakat bu durumdan yararlanmak salep tüketildiği gün yeteri kadar su içilmelidir.

SALEBİN BESİN DEĞERİ NEDİR?

Salep besin değeri açısından oldukça önemli bir içecektir. Kışın içleri ısıtan salep, sahip olduğu vitamin ve mineral oranlarıyla da sağlığa katkı sağlar.

Yapısında A ve C vitaminleri bulunan salep, ideal miktarda protein de içermektedir. Sodyum, potasyum ve kalsiyum gibi vücut için önemli mineral çeşitleri de salepte bulunmaktadır.

SALEBİN ZARARLARI NELERDİR?

Vücudun direnini çok fazla arttıran salep pek çok hastalığa geçit vermediğinden özellikle kış aylarında hastalık kapma riskini oldukça düşürmektedir. Pek çok özelliği ile son dönemlerin en çok içilen ve popüler bir hale gelen içeceği olan salep çok aşırı tüketilmemelidir. Salebin çok fazla tüketilmesi hiç istenmeyen bir takım sağlıksal problemlere yol açabilmektedir. Salep çok aşırı tüketildiğinde kansızlık gibi pek çok sorunun oluşmasına neden olabilmektedir. Yapılan pek çok araştırmada salebin her gün olmamak kaydıyla 1 fincan kadar içilmesinde bir sakıncanın olmadığı tespit edilmiştir. Ancak çok aşırı tüketildiğinde vücutta pek çok değişime sebebiyet verebilmektedir. Özellikle çarpıntı gibi durumların yaşanmaması için salebi aşırı tüketmemekte fayda vardır. Düzenli aralıklarla salep tüketmek sağlık açısından hiçbir problem teşkil etmediğinden aralıklarla salep içmek en doğrusu olacaktır.

SALEP YAPIMI

Salep yapımında kullanılan malzemeler şunlardır:

Salep tozu: Orkide köklerinden elde edilen öğütülmüş toz.

Süt veya su: İçeceğin temel sıvısı olan süt veya su.

Şeker: İsteğe bağlı olarak tatlandırıcı olarak şeker kullanılabilir.

Tarçın: Salep içeceğine lezzet ve aroma katmak için tarçın eklenir.

Vanilya: Salep içeceğine lezzet ve aroma katmak için vanilya eklenir.

Salep yapımında kullanılan malzemeler ve süreç, hafif ve kıvamlı bir içecek elde etmeye yardımcı olur. Salep, soğuk hava koşullarında sıcaklık ve konfor sağlayan bir içecek olarak değerlidir. Aynı zamanda, sağlık açısından faydalı bileşenleri nedeniyle, bağışıklık sistemini desteklemeye ve sindirim sağlığını düzenlemeye yardımcı olmaktadır.