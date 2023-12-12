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Yozgat'ta özellikle gece saatlerinde hissedilen soğuk hava, hastalıklara davetiye çıkarırken, buna bağlı olarak aktarlar da hareketlilik yaşıyor. Aralık ayıyla birlikte artan soğuk hava etkisi, vatandaşları gribal enfeksiyonlara karşı tedbir almaya yönlendiriyor. Aktarlar, soğuk algınlığından korunmak için önerdikleri yaklaşık 25 çeşit şifalı bitkiyle hazırlanan kış çayını vurguluyor ve şifalı bitkilerin hastalık başlamadan önce tüketilmesinin önemine dikkat çekiyor.

Yerel aktarlar, içinde ıhlamur, tarçın, zencefil, havlıcan, keçiboynuzu, hatmi çiçeği ve ekinezya gibi doğal ürünleri barındıran kış çayının, mevsimsel hastalıklara karşı bir kalkan görevi gördüğünü belirtiyor ve bu çayın kış aylarında kontrollü bir şekilde tüketilmesini öneriyor. Ayrıca, her konuda olduğu gibi bitki tüketiminde de aşırıya kaçılmaması gerektiğini vurgulayan aktarlar, "Bilinçli kullanmak lazım" diyor.

Aktarlar, kış aylarında tercih edilen tarçın, havlıcan, zencefil, karanfil gibi karışımlara da değiniyor ve bu karışımların eski geleneksel usullerle hazırlandığını anlatıyor. Soğuk havaların neden olduğu algınlıklara karşı özellikle keçiboynuzu özü, pekmezi ve tozunun sütle karışımını öneren aktarlar, bitkilerin sürekli kullanılması gerektiğini ancak aşırıya kaçılmaması gerektiğini belirtiyor. Örneğin, tarçın, havlıcan ve zencefil gibi bitkilerin aşırı kullanımının bazı insanlarda tansiyon yükselmesine neden olabileceğini ifade ediyorlar. Son olarak, bazı bitkilerin bir kez kaynatılması, bazılarının ise sürekli kaynatılması gerektiğini hatırlatan aktarlar, her bitkinin hazırlanma şeklinin farklı olduğuna dikkat çekiyorlar.