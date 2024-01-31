Tahmini Okuma Süresi: dakika

Yozgatlılar, Ankara'dan başlayan, Yozgat’tan geçen ve Kars'ta son bulan Doğu Ekspresi bilet fiyatlarının ücretleri arttı. Detaylar haberimizde…

Türkiye'nin her yerinden vatandaşların büyük ilgi gösterdiği Ankara'dan Kars'a uzanan muazzam Doğu Ekspresi yolculukları, tarih ve kültürle dolu benzersiz bir deneyim sunarken, bilet fiyatlarına dev zam geldi.

Eski kiliseler, tarihi kaleler ve dokusu bozulmamış köylerle dolu bu özel rota, tur operatörleri aracılığıyla aylar öncesinden planlanıyor.

Ankara'nın antik tren garından saat 15.00'te başlayan Turistik Doğu Ekspresi, saat 15.55'te hareket ederek yolcularına uzun ve keyifli bir tren yolculuğu vadederken, bu unutulmaz deneyim artık daha yüksek bir fiyatla karşılanacak.

Son 2 yılda yüzde 823 oranında artan bilet fiyatları, yeni sezonda 6 bin TL seviyesine ulaştı. Asgari ücret zammının ardından ise fiyatlar bir kez daha revize edilerek Doğu Ekspresi bilet fiyatları kişi başı 10 bin lira seviyesine çıkartıldı.

30-35 saat süren bu tren yolculuğu muazzam manzaralar, derin tarih ve renkli kültürle dolu bir keşif imkanı sunarken bu eşsiz deneyimi yaşamak isteyenlerin cebinden daha fazla para çıkmak zorunda kalacak.

Yüksek fiyat artışlarıyla birlikte, Doğu Ekspresi'nin yeni sezonunda seyahat etmek isteyenler yolcular için özel tren deneyimi daha da prestijli bir hale gelerek yolcularına daha konforlu ve keyifli bir yolculuk vadediyor.