Tahmini Okuma Süresi: dakika

Pfapa hastalığının 5 yaş altı çocuklarda daha sık görüldüğünü ve çoğu zaman boğaz ağrısı, ağızda aft ve yüksek ateş ile belirginlik gösterdiğini belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uz. Dr. Selin Kuzucu, tedavi amacıyla kullanılan antibiyotiğin insan sağlığına fayda sağlamadığını söyledi.

Pfapa hastalığının sık tekrarlayan yüksek ateş, boğaz ağrısı ve ağızda aft gibi semptomların seyir gösterdiğini söyleyen Sorgun Devlet Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uz. Dr. Selin Kuzucu, bu hastalığın çocukluk çağında en sık görülen romatizmal bir hastalık olduğunu belirtti. Pfapa hastalığının sebebinin bakteri kaynaklı olmadığına da değinen Kuzucu, antibiyotiğin tedavide yerinin olmadığını söyledi. Kuzucu, bu hastalıkta temel tedavi yaklaşımının çocuğa uygun tip kortizonun, etkin ve en az yan etkiye sahip dozda verildiğini açıkladı.



Hastalığa bağlı yaşanılan en büyük sıkıntının çocuğun ve ailenin hayat kalitesini ciddi manada düşürdüğünü de belirten Kuzucu, erken tanı ve tedavinin önemli olduğunu ifade etti. Kuzucu, “Bu açıdan erken dönemde iyi bir ayırıcı tanı yapılarak, etkin tedavi ile atakların sıklığının ve şiddetinin azaltılması ya da tamamen ortadan kaldırılması asıl amacımız olmalıdır” dedi.