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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), nüfus yoğunluğu fazla olan ülkelerde hızla yayılan JN.1 adlı yeni bir koronavirüs varyantını duyurdu. BBC'nin haberine göre, DSÖ'nün radarına takılan bu Covid varyantı, kalabalık şehirlerde özellikle ABD, Çin ve Hindistan'da tespit edildi.

YENİ SALGIN ENDİŞESİNE NEDEN OLDU

DSÖ, yeni koronavirüs varyantını "dikkate alınması gereken varyant" kategorisine dahil etti. Nüfus yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde hızla yayılan JN.1 varyantı, DSÖ tarafından şu an için düşük riskli olarak değerlendirilse de önemli bir endişe kaynağı olarak belirtildi. DSÖ, mevcut aşıların koruyucu etkisinin devam ettiğini belirtirken, kış aylarında beklenen koronavirüs ve diğer enfeksiyon artışlarına karşı uyarıda bulundu.

Özellikle Kuzey Yarım Küre'de artan solunum yolu enfeksiyonlarına karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. Omicron varyantının ardından gelen JN.1 varyantının, DSÖ'nün dikkate aldığı bir varyant olduğu belirtildi, ancak uzmanlar henüz ciddi bir tehlike oluşturmadığı konusunda uyardılar.

DSÖ'nün yaptığı risk değerlendirmesine göre, JN.1 varyantının özellikle kış mevsimine giren ülkelerde diğer enfeksiyonlardaki artışla birlikte koronavirüs vakalarında artışa neden olabileceği öngörüldü.

ABD Hastalık Önleme Merkezi'ne göre, JN.1 varyantı en hızlı yayılan varyant olarak kayıtlara geçti ve vakaların yüzde 15 ila 29'u arasında görülüyor. İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı'na göre ise analiz edilen pozitif vakaların yaklaşık yüzde 7'si JN.1 varyantı olarak tespit edildi.

DSÖ, bu varyantın mevcut aşıların oluşturduğu bağışıklığın ne kadarını aşabildiği konusunda henüz net bir bilgi olmadığını belirtti, ancak uzmanlar korunmaya devam etme konusunda uyarılarını sürdürdüler.

DSÖ’NÜN UYARILARI

DSÖ'nün enfeksiyonları önlemek için önerileri arasında:

Kalabalık ve kapalı yerlerde maske kullanın

Öksürdüğünüzde ve hapşırdığınızda ağzınızı kolunuzla kapatın

Düzenli el yıkayın

Riskli kategoride bulunanların güncel koronavirüs ve grip aşılarını yaptırın

Covid belirtisi bulunanların test yaptırın

şeklinde uyarılar yer alıyor.