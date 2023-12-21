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Yozgat Merkez Orta Okulu öğrencileri aralarında topladıkları paraları ve harçlıklarını Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Yozgat Şube Başkanı ve İl Müftüsü Ali Gülden’e teslim etti.

Okul Müdürü Selim Yaman ve Din Kültürü Öğretmeni Büşra Gönül rehberliğinde Müftülükten bağış makbuzunu alan minik öğrencileri tebrik eden Müftü Ali Gülden, öğrencilerin böylesi anlamlı bir davranışta bulunmalarına vesile oldukları için öğretmenlerine teşekkür etti.