Yozgat'ın tarihi dokusunda yer alan gizemli ve manevi bir hazinedir Nohutlu Baba Türbesi, günümüzde Şahin Tepesi’nde yer alır. Bu özel mekân geçmişte Yozgat'ın savunma kalesi olarak bilinen Nohutlu Kalesi'nin hatırasını yaşatırken adını da ondan almıştır.

NOHUTLU BABA VE GİZEMLİ HİKÂYESİ

Nohutlu Baba Türbesi'nin etrafında dolaşan efsaneler, burada Allah'ın (C.C.) kutsal bir evliya olarak bilinen bir zatın yaşadığını ve düşmanlara karşı savaştığını anlatır. İlginçtir ki, birçok kişi tarafından aynı rüyayı gördükleri rivayet edilir. Bu nedenle Nohutlu Baba Türbesi, manevi bir çekim merkezi haline gelmiştir ve Yozgat ili başta olmak üzere diğer illerden de ziyaretçi çekmektedir.

MANEVİ RİTÜELLER VE İNANÇLAR

Ziyaretçiler, Nohutlu Baba Türbesi'ne geldiklerinde çeşitli manevi ritüeller gerçekleştirirler. Bu ritüeller arasında şunlar bulunur:

Adak adak adamak ve şeker, lokum dağıtmak gibi jestlerde bulunmak.

Kurban kesmek.

Türbenin etrafındaki ağaçlara ve çalılara kurdele bağlama geleneği.

TÜRBENİN İÇ YAPISI

Nohutlu Baba Türbesi, iki bölümden oluşur. İlk bölüm ziyaretçilerin ibadetlerini gerçekleştirdiği ve yatırın bulunduğu oda olarak hizmet verir. Türbenin içindeki tek bir sanduka bulunur ve bu sandukanın kime ait olduğu kesin olarak bilinmez.

DİLEKLERİN YERİ

Ziyaretçiler, Nohutlu Baba Türbesi'ne gelerek dileklerini dilerler ve bu dileklerinin gerçekleştiğine inanırlar. Burası, manevi anlamda güçlü bir bağa sahip olanların uğrak noktasıdır ve tarihi bir hazine olarak korunmaktadır.

Nohutlu Baba Türbesi, Yozgat'ın tarihindeki önemli bir izi temsil ederken aynı zamanda manevi bir mekan olarak halk arasında değerini korumaktadır. (Haber Merkezi)