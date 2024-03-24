81 ilde her biri farklı güzelliklere ve tarihi dokulara sahip olan bu şehirlerin isimlerinin de köklü bir geçmişi var. Peki, Yozgat adını nereden alıyor diye hiç düşündünüz mü? İşte yanıtı…

Türkiye'nin dört bir yanında benzersiz güzelliklere ve zengin tarihi dokulara sahip olan 81 il, eşsiz isimleriyle de dikkat çeker. Bu isimlerin kökenleri genellikle derin ve ilginç hikayelere dayanır. Peki, Yozgat gibi bir şehrin adının nereden geldiğini hiç düşündünüz mü? İşte bu merakı gidermek için derlediğimiz bilgiler...

Türkiye'nin tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü bu topraklarında 81 il ve 922 ilçe bulunmaktadır. Her birinin adı ise kendine özgü bir hikayeye ve kökene sahiptir.

"Yozgat" adının kökeniyle ilgili farklı rivayetler bulunmaktadır. Yozgat kelimesi, sürü veya otlak kenti anlamına gelir.

Bozok Yaylası, tarih boyunca hayvancılığın gelişiminde önemli bir rol oynamıştır. "Yozkent" terimi ise bol miktarda sürüye ev sahipliği yapan bir şehri ifade eder. Daha sonraları, bu ismin "Yozgat" olarak değiştirildiği düşünülmektedir.