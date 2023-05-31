Şirketten yapılan açıklamaya göre, Eksim Enerji, Türkiye'nin tüm bölgelerinde gerçekleştirdiği yüzde 100 yenilenebilir enerji yatırımlarına yenilerini ekleyerek sektördeki yerini güçlendirmeye devam ediyor.

Ön lisansı onaylanan Amasya, Bingöl, Karaman, Mardin, Siirt ve Yozgat illerindeki rüzgar enerji santrallerinin türbin tedarikine yönelik Nordex ile iş birliği yapacak olan şirket, geçen yıl haziranda gerçekleşen "YEKA RES-3" yarışmaları kapsamında edindiği 6 lisans için 350 milyon dolarlık bir yatırıma hazırlanıyor.

Bu kapsamda, söz konusu projeler için ön görülen yerlilik oranlarını sağlayacak Nordex'in ürettiği en son teknoloji rüzgar türbinleri, düşük rüzgarlı sahalarda dahi yüksek üretim yakalamayı amaçlıyor. Yenilenebilir enerji dönüşümüne yönelik yapılan bu önemli yatırım, teknolojideki yeniliklerin ülkeye aktarılmasına ve istihdam artışına da katkı sunacak.

Üretim gücünü sürdürülebilir kaynaklardan alan Eksim Enerji, sunduğu yüzde 100 yenilenebilir enerji portföyü ile rüzgar, hidroelektrik ve güneş enerjisine odaklanıyor.

Türkiye'nin her bölgesinde yatırımları bulunan şirket, 2022'de Türkiye'de rüzgar enerjisinden elde edilen elektriğin yüzde 4'ünü üreterek, yeşil bir dünyaya katkı sağladı. AA