Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında, Emniyet ve Jandarma teşkilatlarından görevlerini yerine getiren kadınları temsilen iki personeli makamında ağırladı.

Emniyet ve Jandarma teşkilatlarında görev yapan kadın personelin fedakarca ve özverili bir şekilde görevlerini yerine getirdiğini dile getiren Vali Özkan, onların nezdinde tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Ayrıca, kadınların hak ettikleri değeri görmesi ve eşit fırsatlara erişebilmeleri için herkesin elinden geleni yapması gerektiğini belirten Vali Özkan, bu konuda devletin ve toplumun sorumluluklarının bilincinde olduklarını kaydetti.

Vali Mehmet Ali Özkan, ziyarette bulunan kadın polis ve jandarma personeline teşekkür ederek, gösterdikleri özveri ve fedakarlık için takdirlerini iletti.