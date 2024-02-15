Çocukluk çağı kanseri önemli bir halk sağlığı ve toplumsal bir sorunu olduğunu söyleyen Uz. Dr. Berat Sabit “Farkındalığı artırmak için “15 Şubat Dünya Çocukluk Çağı Kanseri Günü” olarak belirlenmiştir” dedi.

Uz. Dr. Sabit açıklamasında şunları söyledi: “Kanser, vücudun herhangi bir yerinde hücrelerin kontrolsüz şekilde çoğalmasıdır. Çocukluk çağında en sık kan kanseri olarak bilinen lösemiler ve lenf bezi kanseri olan lenfomalar görülmektedir. Çocukluk çağı kanserleri her yaşta görülebilmesine rağmen özellikle embriyonel kanserler ilk beş yaş içerisinde daha sık görülmektedirler. Çocukluk çağı kanserlerinde kanserin alt tipine göre ilaç tedavileri (kemoterapi), ışın tedavisi (radyoterapi), cerrahi tedaviler, kök hücre nakilleri ve bunların değişik kombinasyonları kullanılmaktadır. Erken tanı ve son yıllarda destek tedavilerindeki gelişmelerle birlikte kanserli çocukların yüzde 70-80 civarında iyileştiğini söyleyebilmek mümkündür. Bu nedenle vatandaşlarımızın, çocukluk çağı kanserleri hakkında bilgilendirilmeleri, erken tanı ve tedavi için belirtilerinin bilinirliğinin artırılması yararlı olacaktır.”

Uz. Dr. Sabit çocukluk çağı kanserlerinin en sık rastlanılan belirtilerini şöyle sıraladı: “Açıklanamayan kilo kayıpları, Kemik ağrısı, yürümeye başlamış bir çocuğun yürümeyi reddetmesi, Halsizlik, yorgunluk, kansızlık, Son dönemde sık enfeksiyon veya iyileşmeyen enfeksiyonlar, Karın şişliği, Vücudun herhangi bir yerinde ele gelen şişlikler, Boyunda, koltuk altında, kasık bölgesinde ele gelen bezeler, Şiddetli baş ağrısı ve eşlik eden fışkırır tarzda kusma, Kişilik değişiklikleri ve okul başarısında düşme. Bu belirtiler başka hastalıkların da ilk belirtisi olabilir. Ama bu belirtiler varsa mutlaka bir hekime başvurulmalıdır.” Çocukluk Çağı Kanserleri hakkında hastanenin poliklinik girişinde vatandaşlara bilgilendirme broşürü dağıtıldı.