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Başkan Meltem Yılmaz, “Diyabet de artık hızla yaygınlaşıyor. Nüfusun yüzde 10’unun diyabetli olduğu artık bilinen bir gerçektir” dedi.

Diyabet günü dolayısıyla yaptığı açıklamada Yılmaz, “Yozgat nüfusunu düşünecek olursak 40 bin civarında diyabetli hasta olduğu tahmin edilmekle birlikte, hastane giriş verileri incelendiğinde nerdeyse aynı rakama ulaşmaktayız. Bu rakamlar azımsanmayacak boyuttadır ve tehlike çanları çalmadan kontrol altına almamız gereken hastalıklar arasındadır. Acilen ilimizde valilik komisyonları arasına Diyabet Değerlendirme Komisyonu da alınmalı. Yozgat’ta diyabet haritası çıkarılması, gerekli eğitimler ve takip noktasında işleri oldukça hızlandıracak ve diyabette etkin olarak çalışmalar yapmak için öncü olacaktır. Valilik, İl Sağlık Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Belediye, Üniversite, Özel Hastane ve Dernek temsilcilerin katılacağı komisyon diyabetli dostlarımız ve şehrimize bir vizyon katacaktır” ifadelerine yer verdi.

“Her zaman dile getirdiğimiz sesimizi duyurmaya çalıştığımız konulardan biri de çocuklarımızın kan şeker ölçümü yaparken günde 6-8 kez parmaklarının delinmesi ve 4 kez insülin yapmak zorunda kalmasıdır” diyen Başkan Yılmaz, “Bir çocuğumuzun ayda en az 200 kez parmağı deliniyor. Biz şuan parmağımızın bir kere delinmesine dayanamıyoruz. Aslında çocuklarımız, teknolojinin gelişmesiyle daha konforlu hayat yaşayabilmekteler. Ancak ne var ki bu teknolojik cihazlar SGK tarafından ödenemiyor. Ailelere aylık en az 3 bin 500 lira ekstra masrafa neden oluyor. Dernek olarak diyabetli çocuklarımızın ve ailelerinin yaşadıkları sıkıntıları gündeme taşımak, sesimizi duyurmak dernek olarak bizim birinci vazifemiz. Diyabetli yetişkin hastalarımızın yanı sıra bir de çocuk diyabet hastaları var ki, her çocuk gibi onlar da özgürce koşabilmeli, yani kısaca hayatları kolaylaştırılmalı” diye konuştu.

“LÜKS DEĞİL BİR İHTİYAÇ”

Hayatın daha başlarında eksiyle başlayan çocuklara destek çıkılması gerektiğine vurgu yapan Yılmaz, “Teknolojinin ilerlemesiyle kolaylaştırılan kan şeker ölçümü ve insülin uygulamaları ne yazık ki SGK tarafından çok az kısmı ödeniyor. Çocuklarımızın parmak uçlarında artık sinir kaybı oluşmaya başlamadan bir çare bulunmalı. Mecliste diyabetli çocuklarımız gündeme alınmalı ve teknolojik cihazlar SGK tarafından ödenmeli. Bu çocuklarımız için lüks değil bir ihtiyaçtır artık. Sahada özellikle çocukları diyabetli ailelerle konuştuğumuzda Yozgat’ta Çocuk Endokrinoloji Uzmanının olmaması gündeme geliyor. Buradan da biz yeniden gündeme getirmek isteriz. Konu diyabet olunca kompleks bir takip gerektiğinden, Çocuk Kardiyoloji Uzmanının da şehrimizde olması hem diyabetli çocuklarımızın takibi, hem de il geneli tüm çocuklarımızın takibi açısından da önemlidir. Allah’ın emri, Peygamberin kavli ile milletvekillerimizden bir Çocuk Endokrinoloji Uzmanı ve Çocuk Kardiyoloji Uzmanını istiyoruz. Diyabetli çocuklarımız da her çocuk gibi özgür olmalı, yaşam standartları yükseltilmelidir. Sayın milletvekillerimizden ricamız bu hassas konuları mecliste gündeme getirmeleridir. Dokunulan her yaşam başka bir yaşama umut olacaktır” dedi.