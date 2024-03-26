Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

yozgat cami (10)

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

yozgat cami (12)

Namaz vakitleri;

Yozgat hava durumu 24 Mart 2024 Yozgat hava durumu 24 Mart 2024

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  05:03     06:27     12:51     16:21     19:06     20:24

Akdağmadeni    04:59     06:23     12:47     16:16     19:01     20:20

Aydıncık             05:01     06:25     12:50     16:19     19:04     20:23

Boğazlıyan         05:02     06:26     12:50     16:19     19:04     20:22

Çandır                 05:01     06:25     12:49     16:18     19:03     20:21

Çayıralan            05:01     06:24     12:48     16:17     19:02     20:20

Çekerek              05:00     06:25     12:49     16:18     19:03     20:22

Kadışehri            04:59     06:23     12:48     16:17     19:02     20:21

Saraykent           05:00     06:25     12:49     16:18     19:03     20:21

Sarıkaya              05:01     06:25     12:49     16:18     19:03     20:22

Şefaatli                05:04    06:28     12:52     16:21     19:06     20:24

Sorgun                05:02     06:26     12:50     16:19     19:04     20:23

Yenifakılı            05:03     06:27     12:51     16:20     19:05     20:23

Yerköy                05:05     06:29     12:53     16:22     19:07     20:26

Kaynak: Haber Merkezi