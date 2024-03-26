Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 05:03 06:27 12:51 16:21 19:06 20:24

Akdağmadeni 04:59 06:23 12:47 16:16 19:01 20:20

Aydıncık 05:01 06:25 12:50 16:19 19:04 20:23

Boğazlıyan 05:02 06:26 12:50 16:19 19:04 20:22

Çandır 05:01 06:25 12:49 16:18 19:03 20:21

Çayıralan 05:01 06:24 12:48 16:17 19:02 20:20

Çekerek 05:00 06:25 12:49 16:18 19:03 20:22

Kadışehri 04:59 06:23 12:48 16:17 19:02 20:21

Saraykent 05:00 06:25 12:49 16:18 19:03 20:21

Sarıkaya 05:01 06:25 12:49 16:18 19:03 20:22

Şefaatli 05:04 06:28 12:52 16:21 19:06 20:24

Sorgun 05:02 06:26 12:50 16:19 19:04 20:23

Yenifakılı 05:03 06:27 12:51 16:20 19:05 20:23

Yerköy 05:05 06:29 12:53 16:22 19:07 20:26