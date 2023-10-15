Tahmini Okuma Süresi: dakika

Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 05:21 06:43 12:32 15:38 18:10 19:28

Akdağmadeni 05:16 06:39 12:27 15:34 18:06 19:23

Aydıncık 05:19 06:42 12:30 15:36 18:08 19:26

Boğazlıyan 05:19 06:41 12:30 15:37 18:09 19:26

Çandır 05:18 06:40 12:29 15:36 18:08 19:25

Çayıralan 05:17 06:40 12:28 15:35 18:07 19:24

Çekerek 05:18 06:41 12:29 15:35 18:07 19:25

Kadışehri 05:17 06:40 12:28 15:34 18:06 19:24

Saraykent 05:18 06:40 12:29 15:35 18:07 19:25

Sarıkaya 05:19 06:41 12:29 15:36 18:08 19:25

Şefaatli 05:21 06:43 12:32 15:39 18:11 19:28

Sorgun 05:19 06:42 12:30 15:37 18:09 19:26

Yenifakılı 05:20 06:42 12:31 15:38 18:10 19:27

Yerköy 05:22 06:45 12:33 15:40 18:12 19:29