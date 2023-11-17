Tahmini Okuma Süresi: dakika

Bebek ve Çocuk Kütüphanesinden Sinema ve Konferans salonuna kadar birçok etkinliğin düzenlenebileceği Kültür Merkezi vatandaşların hizmetine sunuldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bağlı Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından finansman desteği verilen, Konya Büyükşehir Belediyesi ile Ilgın Belediyesi tarafından yürütülen projede sona gelindi. Toplamda 19 milyon TL’ye mal olan Kültür Merkezinin açılışına Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, KOP İdaresi Başkanı Dr. Murat Karakoyunlu, Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş ile siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

“BAZEN ESERLER KONUŞUR”

Törende konuşan KOP Başkanı Dr. Murat Karakoyunlu, “Bazen şahıslar değil eserler konuşur. Biz ilçe belediyemiz ve büyükşehir belediyemizle birlikte bu projeye başladığımızda hayal ettiğimiz bu ölçekte değildi. İdaremizin desteği ile gelinen aşamaya Büyükşehir Belediye Başkanımız da ciddi anlamda bir katkı sağlayarak projenin daha kapsamlı bir hale gelmesini sağladı. Büyükşehir Belediyemizin katkısı ve İlçe belediye başkanımızın etkili gayreti ile birlikte bu tesis hayal ettiğimiz de ötesinde bir kimliğe büründü. Bu tesisin bu aşamaya gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor ve Ilgın Kültür Merkezinin bölgemiz ve ilçemiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“KÜLTÜR MERKEZİ ILGIN’A DEĞER KATAN İŞLERDEN BİRİ OLDU”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise kültür merkezinin fiziki görünümü ve altyapısıyla Ilgın’a değer katan işlerden biri olduğunu belirterek; “Projeyi, KOP İdaresi ile birlikte yaklaşık 19 milyon lira maliyetle hayata geçirdik. Büyükşehir yasasıyla birlikte ilçelerimizde aslında üç temel hedef ortaya koymuştuk. Birincisi, altyapısı tamamlanmış ilçeler. İlk olarak prestij caddeler yapılmaya başlandı. Şimdi biz Ilgın’ın en önemli altyapı eksiklerinden birisi olan arıtma tesisleri ile ilgili çok önemli bir projeyi de hayata geçiriyoruz. İkinci temel hedefimizde ilçede yaşayan vatandaşların gelirlerini yükselterek tarımsal üretimden ve hayvansal üretimden aldıkları payı artırmak. Bunun için yine belediye başkanımızla birlikte, KOP idaresiyle birlikte hayvan pazarının imalatı tamamlandı ve güncel bedelle yaklaşık 53 milyon liralık sulama projesini de Ilgın’da hayata geçirdik. Fide ve fidan desteğinde de bulunuyoruz. Çünkü ilçede yaşayan vatandaşlarımızın gelirlerini artırmak istiyoruz. Üçüncü temel hedefimiz ise sosyal hayatı geliştirmek ve Konya merkezdeki sosyal hayatın ilçelerde oluşmasını sağlamak” diye konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından bünyesinde 4 adet dükkan, bebek ve çocuk kütüphanesi, fuaye alanları, 400 kişilik çok amaçlı konferans ve sinema salonu bulunan Ilgın Kültür Merkezi dualar eşliğinde hizmete açıldı.