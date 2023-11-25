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Yozgat Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, 1992yılında emekli olan öğretmen Abdullah Karabulut’u evinde ziyaret ederek, öğretmenler gününü kutladı. Çeşitli okullarda görev yapan Öğretmen Abdullah Karabulut yetiştirdiği yüzlerce çocuğuyla gurur duyduğunu söyledi.

Topluma değerli insanlar kazandırdığı için öğretmen Karabulut’a teşekkür eden İl Müdür Altınkaynak, eğitim sisteminin ülkede her geçen gün meyvelerini verdiğini ve başarılı öğrenci sayısının gün geçtikçe arttığını söyledi.

Altınkaynak, emekli Öğretmen Abdullah Karabulut’a çiçek takdim etti.