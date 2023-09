Yozgat İl Jandarma Komutanlığı tarafında yapılan açıklamada, “Karayollarında seyreden traktör ve biçerdöverlere yönelik denetim ve kontrollere devam edilmektedir. Bu kapsamda 08 Eylül 2023 günü Yozgat-Kumluca köyü yolu üzerinde yapılan trafik denetimi ile birlikte, Traktör kazalarından kaynaklı can ve mal kayıplarının önlenmesi maksadıyla çiftçilerimize uyarı ve bilgilendirme yapılarak; Özellikle kazalarda yaşam boşluğu oluşturarak sürücünün traktör altında kalmaya bağlı hayatı kaybetme veya yaralanma olaylarının önlenmesi, Traktörün yan çamurluklarında kimsenin oturmaması, Römorkun traktöre iyi sabitlenmesi, Hayat bariyerinin (güvenlik çemberi) sökülmemesi, Mecbur olmadıkça geceleyin karayollarına traktör ile çıkılmaması, çıkılması gerekiyorsa sarı ikaz lambası takılması, Güvenlik çerçevesi (ROPS demiri) ile birlikte geceleri etkin bir ışıklandırma sağlayarak arkadan çarpma olaylarını büyük ölçüde önleyen (2) adet reflektörün tüm traktör römorklarının arkasına takılmasının can ve mal güvenliği açısından son derece önemli olduğuna vurgu yapılmıştır. Ayrıca uygulama esnasında işlevini yitirmiş reflektörler yenileri ile değiştirilmiştir. Yozgat İl Jandarma Komutanlığımızca bölgemizde traktör sürücülerine can ve mal kaybının önlenmesi maksadıyla güvenli sürüş için her türlü eğitim ve denetimler devam edecektir” ifadelerini kullandı. (Mustafa Babayiğit)