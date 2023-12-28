Tahmini Okuma Süresi: dakika

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda 41 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele kapsamında, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde il merkezinde kaçak alkol bulunduğu tespit edilen işyerinde yapılan aramada, 41 litre kaçak alkol ele geçirildi. 1 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlem başlatıldı. Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü olarak her türlü suç ile mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz” ifadelerine yer verildi.