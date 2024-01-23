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Muğla’nın Ortaca ilçesinde Muğla Yozgatlılar Derneği tarafından Geleneksel Arabaşı Şöleni düzenlendi.

Sekizinci kez düzenlenen şölen Bahçelievler Düğün Salonu’nda yapılırken, vatandaşlara arabaşı çorbası ikram edildi.

Muğla Yozgatlılar Derneği kültürlerini yaşatmak adına etkinlikler yapıyor. Bu etkinliklerden biri olan arabaşı çorbasını tanıtmak amacı ile Ortaca’da Geleneksel Arabaşı Şöleni düzenlendi. Düzenlenen etkinliğe Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, MHP İl Yönetimi, MHP Ortaca İlçe Başkanı Nebahat Akyıldız, AK Parti Ortaca İlçe Başkanı Burak Kaplan, Belediye Başkan Yardımcıları ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte konuşma yapan Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.

Yoğun ilgi olan Arabaşı Şöleni’nde vatandaşlara arabaşı çorbası ikram edildi. Etkinliğe katılanlar canlı müzik eşliğinde gönüllerince eğlendi.