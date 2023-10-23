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Yozgat Belediyesi tarafından 2023 yılının ilk 9 ayında yapılan 27 ihale bütün isteklilerin teklif verebildiği ‘açık ihale’ olarak sonuçlanırken, hizmet, yapım ve mal alımı yapılan 28 ihale ise pazarlık usulü (21/f) yöntemiyle yapıldı.

Yozgat Belediyesi tarafından gerçekleştirilen hizmet, yapım ve mal alımı ihalelerinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun pazarlık usulüne tabi maddesi olarak bilinen 21/f maddesinden yapılıyor olması bir süredir Yozgat kamuoyunda tartışmalara neden oluyor.

Kamu ihalelerini Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden takip eden firma sahipleri, Yozgat Belediyesi tarafından yapılan ihalelerde sıklıkla “pazarlık” usulü (21/f) yönteminin kullanıldığına şahit oluyor ve şu sorulara yanıt arıyor: Yozgat Belediyesi neden ‘açık’ ihaleden kaçınıyor? İhaleler neden pazarlık yöntemiyle yapılıyor? Bu ihaleler kimlere veriliyor?

9 AYDA PAZARLIK USULÜ İLE 28 İHALE

Kamu İhale Kurumu’nun Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) verilerine göre, 2023 yılının ilk 9 ayında Yozgat Belediyesi yaptığı 34 açık ihaleyi duyurdu fakat bu ihalelerden 7’si belge eksikliği veya teklif veren istekli çıkmaması gibi nedenlerle iptal edildi. Yozgat Belediyesi’nin duyurduğu 34 açık ihaleden 27’si gerçekleşmiş oldu.

Yine yılın ilk 9 ayında 21/f maddesine göre yapılan pazarlık usulü ihalelerin sayısı 28 ve bu 28 ihalenin tamamı sonuçlandı.

Pazarlık usulü 21/f’ye göre yapılan 28 ihalenin 19’u piknik masası, mobilya, elektrik malzemesi madeni yağ alımı gibi mal alımı, 9’u ise yemek, araç kiralama, sahne ve ışık sistemi kiralama gibi hizmet alımı kalemlerinden oluşuyor.

Gerçekleşen ihale sayısı dikkate alındığında pazarlık usulü ile yapılan ihale sayısının açık ihale sayısını geride bırakması, “Yozgat Belediyesi neden ilana çıkıp açık ihale yapmıyor?” sorusunu beraberinde getirdi.

KOMŞU BELEDİYELER PAZARLIK YÖNTEMİNDEN KAÇINIYOR!

SİVAS BELEDİYESİ’NİN TÜM İHALELERİ ‘AÇIK’

EKAP raporlarında, 2023 yılı tahmini bütçesi 2 milyar 450 milyon lira olarak açıklanan Sivas Belediyesi'nin yılın ilk 9 ayında tüm ihaleleri açık ihale yöntemiyle yaptığı, pazarlık yöntemiyle hiçbir ihale yapmadığı görüldü.

Yozgat Belediyesi’nden 2 kat fazla bütçeye sahip olan Sivas Belediyesi tüm ihalelerini bütün isteklilerin teklif verebildiği usul olan açık ihale usulüyle yaparken, Yozgat Belediyesi’nin ihalelerinde sıklıkla “pazarlık” yöntemine başvurması dikkat çekti.

YOZGAT BELEDİYESİ “PAZARLIK” YÖNTEMİYLE

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR’İ İKİYE KATLADI!

Yozgat’a sınır iller arasında tek büyükşehir belediyesi, ekonomik olarak en büyük sınır komşu belediyesi olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin EKAP verilerine göre, 2023’ün ilk 9 ayında pazarlık usulü (21/f) maddesinden sadece 13 ihale yaptığı görüldü. Yozgat Belediyesi’nde ise bu rakam 28.

2023 yılı bütçesi Yozgat Belediyesi’nin yaklaşık 5 katı olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin mal ve hizmet alımlarında pazarlık usulü (21/f) maddesine Yozgat Belediyesi kadar başvurmadığı ortaya çıktı.

DEVLET HER ŞEYİN FARKINDA!

İŞTE RAKAMLAR…

Yozgat’a komşu belediyelerin yaptığı ihale yöntemlerini okurlarımız için araştırdık. Devletin Kamu İhale Kurumu’na ait EKAP’taki veriler şaşırtıcı!

2023’ün ilk 9 ayında Yozgat’ın komşusu Nevşehir Belediyesi pazarlık usulü (21/f) yöntemiyle sadece 2 ihale yaptı. Kırşehir Belediyesi ihalelerinde 5 kez pazarlık usulü (21/f) yöntemini kullanırken, Kırıkkale Belediyesi 8, Çorum Belediyesi ise 12 kez pazarlık usulü (21/f) ihale yaptı.

YOZGAT BELEDİYESİ’NİN YAPTIĞI “PAZARLIK” SAYISI

5 KOMŞU BELEDİYENİN TOPLAMINDAN FAZLA!

Kamu İhale Kurumu’na ait EKAP verilerine göre, 2023’ün ilk 9 ayında Yozgat’a komşu Sivas, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale ve Çorum belediyelerinin pazarlık usulü (21/f) yöntemiyle yaptıkları ihale sayısı toplamda 27 olurken, Yozgat Belediyesi’nin pazarlık usulü (21/f) yöntemiyle gerçekleştirdiği ihale sayısı 28 olarak görüldü.

Pazarlık usulü ihale konusunda komşularını geride bırakan hatta Sivas, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale ve Çorum belediyelerinin toplamından daha fazla pazarlık yöntemi (21/f)’ye başvuran Yozgat Belediyesi, bu konuda bölgenin lideri konumunda!

DAHASI VAR…

YOZGAT BELEDİYESİ’NİN “PAZARLIK” İHALELERİNİ KİMLER ALDI?

Yozgat Belediyesi’nin ihaleleri ve ihale yöntemleri Yozgat kamuoyunda tartışma konusu oldu. Bunun yanı sıra, pazarlık yöntemi (21/f) ile yapılan ihaleleri kimlerin aldığı, bu ihalelerin başkanın veya belediye meclis üyelerinin yakınlarına mı verildiği merak ediliyor. Yozgat kamuoyunun merakını gidermek ve gerçekleri ortaya çıkarmak için devletin resmi verilerini araştırmaya ve paylaşmaya devam edeceğiz. (Mustafa Babayiğit)