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Kış aylarına girilmesi ile birlikte vatandaşların evlerinde bakımını yaptığı çiçekler mevsime göre değişkenlik gösteriyor. Çiçekçiler, evinde kış dönemine uygun çiçek bakımını yapan vatandaşlara bazı tavsiyelerde bulundu. Yozgat’ta çiçekçilik işiyle uğraşan Ömer Yalçınsoy, kış aylarında sıklamen ve süs lahanası adındaki çiçeklerin soğuğa dayanıklı olduğunu belirtti.

Yalçınsoy, kış çiçeklerinin evlerin balkonunda bırakılmaması uyarısı yaparak, insanın rahat yaşayabildiği oda şartlarında bu çiçeklerin de yaşayabileceğini ifade etti.

“İNSAN NEREDE RAHAT EDİYORSA ÇİÇEKLER DE ORADA RAHAT EDEBİLİR”

Çiçekçi esnafı Ömer Yalçınsoy, kentte kışın hava sıcaklığının eksi 15 dereceye kadar düştüğüne değinerek kış dönemi bitkilerin bakımında hava sıcaklığı kriterinin önemli olduğuna dikkat çekti. Kış şartlarına göre çiçeklerin evde bakımı yapılabileceğini dile getiren Yalçınsoy, “Kışın sıklamen ve süs lahanası dediğimiz çiçekler soğuğa dayanıklıdır. Bunun yanında kaktüs cinsleri vardır. Bu kaktüs cinsleri kışa oldukça dayanıklıdır. Tabi ki sıcaklık eksi 15 derece olmaması lazım. Şehrimizin kış havasına göre yetiştirilir. Süs lahanası bitkisi kabristanlarda kullanılıyor. Bitki dışarda balkonda kalmayacak. Ev içinde odalarda kalması lazım. Eğer ki balkonda kalırsa şehirde eksi 15 dereceye düştüğü için çiçek zarar görebilir. İnsan nerede rahat ediyorsa çiçekler de orada rahat edebilir. Kış çiçekleri daha çok soğuk odalarda muhafaza edilebilir. Bu çiçekler sıcak olduğu zaman kendini bırakıyor. O yüzden buna dikkat edip daha soğuk, serin neresi varsa orada kullanılabilir” dedi.

“MUHAKKAK CEREYANDA KALMAMASI GEREKİYOR”

Çiçeklere yazın ne kadar su veriliyorsa kışın da aynı oranda suyun verilmesini öneren Yalçınsoy, şunları söyledi: “Yazın çok su verilen çiçeklere kışın da çok su verilmemesi gerekiyor. Bitkinin kendi özelliğinde kışın ve yazın aynı suyu almalı. Yoksa çiçeğin metabolizmasını bozabilir. Bir de kaktüs çiçeğine çok su verilirse içindeki suyu kullandığı için çürüme yapılabilir. Kış çiçekleri muhakkak cereyanda kalmaması gerekiyor. Çiçekler oda sıcaklığında tutulmalı. Gerekirse daha çok su verilmeli. Kışın kaloriferler yandığı için nem oranı çok oluyor. Bol bol su verilmeli. Dışarı çıkarılacağı zaman mutlaka bir gazete veya naylon geçirerek gideceği yere kadar muhafaza edilmeli. Unutmayın onlar da bir canlı.” (Haber Merkezi)