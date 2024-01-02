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Yozgat’taki birçok arazi Kayseri Yamula Projesi Kalaba-Seyfe Sulaması Projesi ile sulanacak.

Devlet Su İşleri (DSİ) 12. Bölge Müdürü Rahmi Şahin başkanlığında Kayseri Yamula Projesi Kalaba-Seyfe Sulama Projesi toplantısı yapıldı.

Toplantıya 12. Bölge Müdürü Rahmi Şahin’in yanı sıra Bölge Müdür Yardımcısı Aslı Erdoğan, ilgili şube müdürleri ve yüklenici firma yetkilileri katıldı.

Devlet Su İşleri (DSİ) 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kayseri, Yozgat, Nevşehir ve Kırşehir’e bağlı 1 milyon 102 bin 920 dekar arazi İç Anadolu’nun Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) olarak adlandırılan Kayseri Yamula Projesi Kalaba-Seyfe Sulaması Projesi ile sulanacak.

Ayrıca toplantıda proje birçok yönden ele alınarak, çeşitli konularda istişarelerde bulunuldu.