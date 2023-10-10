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Sabah erken saatlerde işe gitmek için servis bekleyen Özel idare Personeli poşet içinde 100 bin lira para buldular. Bulunan Para ilçede fırıncı esnafı olarak çalışan Muammer Can’a ait olduğu belirlendi.

Parası kaybolan Muammer Can, olayla ilgili yaptığı açıklamada, “Seyrantepe Mahallesi TOKİ Konutlarındaki evinden Sabah işçilere yemek götürürken para yanımdaydı yemekleri arabaya koyarken parayı arabanın on kaput üstüne bırakmışım. Araba hareket edince para yere düşmüş. Paranın olmadığını fark ettim geldim ama para yoktu. İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvurdum paranın orda olduğunu bulan şahısların Polise teslim ettiğini öğrendim. Parayı teslim eden Özel İdare Personeline teşekkür ederim. Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.