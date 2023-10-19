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Genel Sekreter Yılmaz, “İdari teşkilatımızın önemli bir parçası, demokrasinin özü olan muhtarlık kurumu, milletimizin iradesini yansıtan yerel demokrasinin en güzel örneğidir dedi.

Yılmaz yaptığı açıklamada, “Bizzat yaşadıkları ve görev yaptıkları mahallelerin her türlü sorununu ilgili yerlere aktarma ve takip etme görevini gerçekleştiren muhtarlarımız, görev yaptıkları mahallelerdeki vatandaşlarımızın kamu hizmetleriyle buluşturulması noktasında bizlerin de birer çalışma arkadaşıdır. Bu duygu ve düşünceler ile vatandaşlarımızın kamu ve yerel yönetimlerce gerçekleştirilen hizmetlerle buluşması, insanımızın mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmeleri amaç ve hedefinde, kamu ve yerel yönetimler arasında önemli bir köprü vazifesi gören tüm muhtarlarımızın "19 Ekim Muhtarlar Günü'nü can-ı gönülden kutluyor, tüm muhtar camiamıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum " dedi. (Alpaslan Demir)