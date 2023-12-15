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Kırşehir'in Çicekdağı ilçesinde düzenlenen 'Yerli Malı' haftasını öğrenciler Togg ile kutladı.

Çiçekdağı Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Sağlam Tutum; Yatırım ve Türk Malları Haftası çerçevesinde kutlanan Cumhuriyet İlkokulu öğretmen ve öğrencileri tarafından düzenlenen programa sürprizle katıldı.

Milli Eğitim Müdürü Sağlam program öncesi öğrencilere sürpriz yaparak yerli ve milli otomobil Togg ile okula gelip, öğrencilerin yerli ve milli Togg'u yakından görmelerini sağladı.

Öğrenciler, yerli aracın okula gelmesiyle büyük bir heyecan yaşadı.