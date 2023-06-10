Olay, Üçtutlar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Caddesi üzerinde bir binanın girişinde hareketsiz yatan 79 Yaşındaki R. Ö.’yü gören komşuları, durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine giden 112 ve polis ekipleri, yaptıkları incelemede Recep Ö.’nün hayatını kaybettiği belirlediler. Yaşlı adamın cenazesi otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. İHA