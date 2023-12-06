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Son günlerde Çin'de ortaya çıkan ve ardından Avrupa'da da görülen Pnömoni virüsü, halk arasında endişe yaratmaya başladı. İşte, Pnömoni virüsü hakkında bilmeniz gerekenler ve belirtileri.

PNÖMONİ VİRÜSÜ NEDİR VE NASIL BULAŞIR?

Pnömoni virüsü, akciğer dokusunu etkileyen bir enfeksiyon olarak tanımlanır. Solunum yollarını etkileyen bu hastalık, özellikle Çin'de ve Avrupa'da artan vaka sayılarıyla dikkat çekiyor. Virüs, öksürük, aksırık gibi solunum yollarından yayılır ve yakın temasla bulaşma riski taşır. Ayrıca, ortak kullanım nesneleri, tabak, çatal, kaşık gibi araçlarla da bulaşabilir.

ZATÜRRE (PNÖMONİ) NEDİR?

Zatürre, virüs, bakteri gibi etkenlerin neden olduğu akciğer dokusunun enfeksiyonudur. Genellikle soğuk algınlığı veya üst solunum yolu enfeksiyonu olarak başlar ve ilerleyebilir. Bakteriyel kaynaklı zatürreler genellikle antibiyotikle tedavi edilir.

PNÖMONİ VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Hastalığın belirtileri arasında yüksek ateş, öksürük, nefes darlığı, göğüs ağrısı, halsizlik, baş ağrısı, boğaz ağrısı, kas ve eklem ağrıları, iştah kaybı ve tat-koku kaybı (özellikle COVID-19 için tipik) bulunur.

Pnömoni virüsü, bakteri, virüs, mantar enfeksiyonlarından kaynaklanabilir. Soğuk algınlığı (rinovirüs), koronavirüs, adenovirüs, KOAH, astım, kızamık, suçiçeği, lejyoner hastalığı, pnömokok hastalığı gibi bir dizi etken, hastalığa yol açabilir. Ayrıca, bağışıklık sistemi düşük olan birekler, sigara ve alkol tüketimi de risk faktörleri arasında yer alır.